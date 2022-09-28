Мать анархиста Игоря Олиневича рассказала, что он объявил голодовку в колонии в знак протеста против действий администрации

Приговоренный к 20 годам колонии по обвинению в терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе его через границу (часть 1 статьи 333-1 УК) анархист Игорь Олиневич объявил голодовку в колонии, протестуя против «действий администрации», сообщила его мать Валентина Олиневич на своей странице в фейсбуке.

По словам матери Олиневича, он перестал принимать пищу «с 20-х чисел сентября».

«Требования его вполне конкретны, гарантированы законом, включая то, что жалобы его не отправляются по месту назначения», — написала мать заключенного.

Какие еще действия со стороны администрации побудили анархиста объявить голодовку, его мать не уточняет, но добавляет, что раньше Олиневич «не прибегал к этой крайней мере и был против неё».

22 декабря 2021 года Миноблсуд приговорил Олиневича к 20 годам колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Вместе с ним по этому делу проходили еще три человека: Дмитрий Резанович, Сергей Романов и Дмитрию Дубовский. Их осудили на сроки от 18 до 20 лет колонии.

Сестра анархиста Дмитрия Дубовского, который проходит по делу «группы Олиневича», со слов своего брата рассказывала о пытках, которые силовики применяли к анархистам: надевали на голову пакет, со связанными за спиной руками отрывали от земли, срезали кожу на пятках.