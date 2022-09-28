БАЖ: главного редактора «Бобруйского курьера» арестовали еще на 14 суток

Суд арестовал главного редактора интернет-издания «Бобруйский курьер» Анатолия Санотенко на 14 суток, сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

Как уточняет БАЖ, суд состоялся еще 27 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. В чем конкретно обвиняли главреда «Бобруйского курьера» — неизвестно.

16 сентября ассоциация сообщила о задержании Санотенко и его аресте на 15 суток. 27 сентября Санотенко должен был выйти на свободу, однако его снова арестовали, а во время суда не разрешили воспользоваться услугами адвоката, пишет БАЖ.

19 сентября «Бобруйск Online» сообщил, что сайт «Бобруйского курьера» перестал открываться как в Беларуси, так и за рубежом.

Независимая региональная газета «Бобруйский курьер» начала выходить в 1991 году. С 2010 года она прекратила выпуск бумажной версии издания, но продолжила работу в интернете.