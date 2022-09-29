Силовики проводят обыск в компании «Белагро»

Силовики првоодят обыск в компании «Белагро» сообщает провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

По сообщению канала, в офисе «работают» сотрудники ГУБОП, СОБРа и ОМОН.

В офис компании силовики пришли около 9 утра, задержали руководство и начали проверить телефоны у других сотрудников, сообщает издание «Зеркало» с сылкой на своих читателей. Тех, кто был подписан на признаные «экстремистким» телеграм-каналы задерживали.

По информации издания, формальная причина обыска, которую сказали работникам — «неуплата налогов».

После ухода из президентского пула в компании работал журналист Дмитрий Семченко, писало издание «Наша Ніва». На это же обращает внимание и провластный телеграм-канал.

16 сентября суд арестовал его на 15 суток.