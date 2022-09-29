Силовики задержали сотрудника компании «Белагро», где утром прошел обыск. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Центр "Э"».

По информации «Медиазоны», задержанного зовут Кирилл Малентович. Авторы провластного канала утверждают, что он «репостил, оскорблял, честно признавался, что хочет войны и разрушения Беларуси».

В «покаянном» видео Малентович говорит, что он оставлял оскорбительные комментарии в адрес милиции.

Утром в компании «Белагро» прошел обыск. Силовики пришли в офис около 9 утра, задержали руководство и начали проверить телефоны у других сотрудников, сообщалоиздание «Зеркало» с сылкой на своих читателей. Тех, кто был подписан на признаные «экстремистким» телеграм-каналы, задерживали.