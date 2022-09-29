Силовики задержали владельца минского бара «Билли Бонс», сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра». По какой статье задержан владелец бара, не уточняется.

На видео задержанный говорит о том, с августа 2020 года был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы и делал репосты из них.

«Также на момент 20 года в моем баре собирались оппозиционно настроенные граждане», — говорит задержанный.

«Покаянное» видео оформлено в стилистике советского мультфильма «Остров сокровищ». Перед словами задержанного приводится досье героя произведения Роберта Стивенсона, а в самом сообщения канала написано, что его «пришлось взять на абордаж и поместить в трюм».