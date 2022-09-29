В Будславском костеле завершили строительные работы

В костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе завершили строительные работы, написали в телеграм-канале храма.

Теперь там будет проходить реставрация. Авторы канала поблагодарили всех, кто жертвовал деньги на строительство, и волонтеров, которые помогали в восстановлении костела после пожара.

В августе 2021 года на восстановление Будславского костела собрали миллион рублей. С помощью волонтеров удалось вынести из костела принадлежности для литургии, иконы, книги и другие вещи. Среди спасенных икон была Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Возгорание крыши костела заметили утром 11 мая 2021 года — незадолго до начала службы. Около 10 часов крышу над центральным нефом костела уничтожил пожар и она обрушилась. Крыша над боковыми нефами продолжала гореть.

В мае 2021 года из-за случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности (часть 2 статьи 304 УК).

Вход для прихожан там работает с июня. В июле там прошел «Будславский фест» — мероприятие, на которое ежегодно собираются сотни пилигримов. 2 июля, в главный день феста, празднуется торжество иконы Матери Божьей.