СК начал «специальное производство» против руководителей Фонда спортивной солидарности и правозащитника «Вясны»

Следственный комитет начал «специальное производство» против олимпийской призерки и создательницы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и Александра Опейкина, сообщает телеграм-канал ведомства.

Действия спортсменки и Опейкина квалифицированы по статье о действия против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Также «специальное производство» начато против правозащитника «Вясны» Дмитрия Соловьева. Его действия квалицифированы как грубое нарушение порядка (часть 2 статьи 342 УК) и незаконное перемещение через границу денежных средств в крупном размере (часть 4 статьи 282 УК).

В апреле 2021 года создателей фонда Александру Герасименю и Александра Опейкина были объявлены в розыск.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». По мнению ведомства, под их давлением из Беларуси перенесли несколько крупных спортивных мероприятий.

Ранее СК начал «специальное производство» против администраторов «Черной книги», участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна» и «Фонда спортивной солидарности».

Такая процедура коснется и администраторов проекта «Нехта» и политика Валеря Цепкало, рассказал начальник Главного следственного управления Евгений Архиреев во время брифинга СК.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.

Согласно закону, информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого и его вызове размещается на сайте органа уголовного преследования. Дело администраторов «Черной книги» расследует главное следственное управление Следственного комитета.