Житель Горок выстрелил в себя из переделанной в оружие авторучки — против него завели уголовное дело

В Горках 66-летний местный житель выстрелил в себя из переделанной в оружие авторучки — против него завели уголовное дело. Об этом пишет Госкомитет судмедэкспертиз.

По какой статье заведено уголовное дело, не уточняется. По версии комитета, житель горок нашел у себя дома стреляющую авторучку, заправил ее патроном и направил на доску. Выстрела не произошло, поэтому пенсионер повернул ее на себя и получил ранение в живот.

Ручку, из которой он стрелял, признали «гладкоствольным огнестрельным оружием».