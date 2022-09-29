«Вясна»: силовики задержали отца бойца полка Калиновского Яна Мельникова

Силовики задержали отца одного из бойцов полка Калиновского Яна «Беларуса» Мельникова, сообщает «Вясна».

Из-за чего задержали Виктора Мельникова, неизвесно. Правозащитники пишут, что у него дома прошел обыск, а самого Мельникова задержали на работе.

Сестру Яна Мельникова Викторию Новицкую задержали в июне. Ей предъявили обвинения по делу об участии в протестах (статья 342 УК).

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. 23 сентября МВД признал полк «экстремистским формированием».