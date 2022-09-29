«Вясна»: в Минске задержан адвокат Дмитрий Пигуль

28 сентября силовики задержали в Минске адвоката Дмитрия Пигуля, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало только сегодня.

По информации правозащитников, ему вменяется статья о разглашении данных предварительного следствия или закрытого суда (статья 407 УК).

Пигуль был адвокатом на процессе по делу объединения «Буслы ляцяць», фигуранты которого получили сроки от 8 до 15 лет колонии.

В сентябре по статье о разглашении данных следствия задержали двух адвокатов, которые защищали фигурантов дела «Революционного действия» — Викторию Гулькову и Михаила Макарова.