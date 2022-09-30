Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины к России

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, следует из трансляции обращения Путина на Первом канале.

28 сентября в оккупированных Россией Херсонской, Запорожской областях и в самопровозглашенных ДНР, ЛНР объявили итоги «референдумов» о вхождении в состав России. РИА «Новости» писало, что по их итогам большинство проголосовало за присоединение к РФ.

Европейский союз и лидеры стран G7 осудили проведение «референдумов» в Херсонской, Запорожской областях и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким заявлением лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании выступили 23 сентября.

«Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг в направлении аннексии, и мы никогда не признаем предполагаемую аннексию, если она произойдет», — говорилось в опубликованном на сайте G7 документе.

В ООН утверждали, что присоединение этих территорий не будет иметь юридической силы.

«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — сказал 29 сентября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.