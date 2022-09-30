Провластный канал утверждает, что четверых сотрудников «Белагро» задержали «за уголовные составы»

Провластный канал «Сводки центра» утверждает, что четверых сотрудников компании «Белагро» задержали «за уголовные составы».

По версии авторов канала, задержания связаны с разжиганием вражды, участием в протестах, содействием «экстремистским формированиям» и наркотиками.

Других сотрудников компании задержали по административным статьям, пишут «Сводки центра». В «покаянном» видео задержанные говорят, что работали в «компании "Белагро", которая в 2020 году поддержала протесты». Один из них рассказывает, что силовики нашли «дикорастущую коноплю».

По информации сайта Reform.by силовики задержали и гендиректора «Белагро» Владимира Петровского.

«Гендиректор, секретарша, бухгалтер и безопасника забрали точно», — рассказал журналистам сотрудник компании.

29 сентября в офисе компании «Белагро» прошел обыск. Силовики пришли в офис около 9 утра, задержали руководство и начали проверить телефоны у других сотрудников, сообщало издание «Зеркало» со ссылкой на своих читателей.

Вечером 29 сентября провластные каналы сообщили о задержании одного из сотрудников.

Обновлено в 14:56. Добавлена информация о задержании гендиректора «Белагро».