«Вясна»: приговоренного к 5 годам колонии молодечненца с последней стадией рака перевели в больницу СИЗО №1

Приговоренного к 4 годам и 9 месяцам колонии по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко, силовиков и чиновников молодечненца Павла Кучинского, больного раком последней стадии, перевели в больницу СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишет центр, Кучинского перевели в больницу для проведения томограммы. Правозащитники отмечают, что в больнице СИЗО пациенты располагаются не в палатах, а в переоборудованных для медицинских нужд камерах для заключенных.

В июне суд Вилейского района в закрытом режиме приговорил молодечненца к 5 годам колонии. Его признали виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), двух судей (статья 391 УК) и сотрудника милиции (статья 369 УК), а также в угрозах сотруднику милиции (статья 364 УК) и судье (статья 389 УК).

2 сентября Миноблсуд уменьшил Кучинскому срок наказания до 4 лет и 9 месяцев колонии. При этом судья увеличил размер моральной компенсации, которую должен выплатить молодечненец, с 2 500 рублей до 120 базовых величин.

По информации правозащитников, Павла Кучинского задержали 26 января. Изначально родственникам сообщили, что он задержан на трое суток, однако позже выяснилось, что он будет находиться под стражей до суда.