Путин подписал указы о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Документы опубликованы на сайте правовой информации России.

В них сказано, что признание прошло в «в соответствии с принципами международного права, равноправия и самоопределения народов».

28 сентября в оккупированных Россией Херсонской, Запорожской областях и в самопровозглашенных ДНР, ЛНР объявили итоги «референдумов» о вхождении в состав России. РИА «Новости» писало, что по их итогам большинство проголосовало за присоединение к РФ.