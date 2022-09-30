Провластный канал «Сводки Центра» сообщил о задержании бывшего вратаря национальной сборной по футболу Василия Хомутовского

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» сообщил о задержании футбольного тренера и бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу Василия Хомутовского.

Как утверждают авторы канала, Хомутовского задержали, когда он вернулся в Беларусь «за качественными медуслугами».

«Теперь мяч на стороне правосудия, наш ход — задержание и уголовное дело», — пишет канал.

В ролике, опубликованном «Сводками Центра», Хомутовский рассказывает, что он задержан за то, что «выходил на акции протеста, ходили по проезжей части».

Как рассказал «Нашай Нiве» тренер украинского клуба «Львов» Олег Дулуб, Хомутовский вернулся в Беларусь, чтобы сделать операцию на колене из-за полученной на одной из тренировок травмы.

«Сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси. Не имел никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может для него плохо кончиться, все было спокойно. Вскоре он должен был присоединиться к работе у нас в клубе», — объяснил он изданию.

Обновлено в 19:14. Добавлена информация «Нашай Нiвы».