Минчанина осудили на 7 лет колонии за хранение боеприпасов и передачу телеграм‑каналам данных о своем бывшем руководителе

Гродненский областной суд приговорил 51-летнего минчанина к 7 годам колонии по делам о разжигании вражды (статья 130 УК) и о незаконных действиях в отношении оружия (часть 2 статья 295 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, минчанин приобрел и хранил у себя дома и у своих знакомых боеприпасы. Кроме того, в ноябре 2020 и в марте 2021 он отправил в чат-боты телеграм-каналов информацию о своем бывшем руководителе, пишет Генпрокуратура. О каком именно руководителе идет речь и где работал осужденный, не уточняется.

По версии следователей, передача этих данных имела «тяжкие последствия».