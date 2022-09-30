Бывший сотрудник ОНТ Дмитрий Семченко не вышел на свободу после 15 суток ареста

Бывший сотрудник государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко, арестованный на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), не вышел на свободу после 15 суток ареста, сообщила его жена Юлия в инстаграме.

«Во время, когда он должен был выйти, его перезадержали (как я понимаю), отвезли в РУВД, потом снова на Окрестина. В понедельник будет новый суд», — рассказала она.

16 сентября суд арестовал Семченко на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), а его жену Юлию оштрафовал на 960 рублей за «репосты из "экстремистских каналов"». За что именно судили Семченко и по какой статье оштрафовали его жену — не уточнялось.

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.