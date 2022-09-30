США ввели санкции против беларуского военного руководства и «Светлогорскхимволокно» в связи с войной в Украине

Соединенные штаты Америки внесли ряд членов беларуского военного руководства и предприятие «Светлогорскхимволокно» в санкционный список в связи с войной в Украине, указано на сайте министерства финансов страны.

Как уточняет пресс-служба, всего страна ввела визовые ограничения в отношении 910 представителей россиийского и беларуского военного руководства, однако в каком соотношении и против кого конкретно — не уточняется.

Основанием для внесения «Светлогорскхимволокна» в Минфине США назвали предоставление предприятием важной продукции для оборонной промышленности России. Само предприятие было основано в 1964 году. Оно производит полиэфирные текстильные нити, полипропиленовую тару, одноразовые перчатки и другую продукцию химической промышленности.

Обновлено в 18:27. Добавлена информация о введении визовых ограничений против беларуского военного руководства.