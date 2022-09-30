Суд в Минске приговорил врача, которая лечила Тимура Мицкевича, к 3 годам домашней химии за «грубое нарушение порядка»

Суд Октябрьского района Минска приговорил анестезиолога-реаниматолога Татьяну Толочко, которая в 2020 году была лечащим врачом Тимура Мицкевича, к 3 годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В чем конкретно обвинили Толочко, правозащитники не уточняют.

Как писало издание Deutsche Welle, Толочко была лечащим врачом Тимура Мицкевича, которого в августе 2020 года госпитализировали после задержания и доставления в РУВД со множеством травм, в том числе переломом челюсти. Родственники Толочко рассказали изданию, что она могла входить в состав комиссии, которая принимала решение о возможном дальнейшем допросе Мицкевича силовиками.

«Видимо, силовики считают, что Таня могла дать Мицкевичу какие-то препараты или иными действиями сделала так, что его состояние ухудшилось, и врачебная комиссия приняла решение, что допрос проводить нельзя», — предполагали они.

Как пишут правозащитники «Вясны», о задержании Толочко на ее рабочем месте во 2-ой детской городской клинической больнице стало известно 17 мая. Вместе с Толочко задержали и ее мужа — против обоих возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка.

Вечером 12 августа 2020 года около диспетчерской станции «Запад-3» возле метро «Каменная горка» в Минске силовики задержали на тот момент 17-летнего Мицкевича и доставили его в РУВД Партизанского района. Из РУВД он на скорой попал в реанимацию: среди травм, обнаруженных у подростка, — ЧМТ, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса без смещения справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей.

После госпитализации Следственный комитет вызвал Мицкевича на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Оттуда его вновь доставили в больницу, а через несколько дней он ушел из палаты в неизвестном направлении. Спустя четыре месяца группа беларусов в Чехии сообщила, что Мицкевич находится в этой стране. По последней информации, сейчас 19-летний Мицкевич воюет на стороне Украины в добровольческом полку имени Кастуся Калиновского.