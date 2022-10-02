Против могилевчанина, который сообщил о минировании детского сада, завели уголовное дело

Вечером 1 октября 33-летний могилевчанин позвонил в милицию и рассказал о минировании детского сада. Против него возбудили уголовное дело о лодном сообщении об опасности (статья 340 УК), сообщает провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

Авторы канала пишут, что житель Могилева позвонил в дежурную часть и «заплетающимся языком сообщил», что заложил в детском саду взрывное устройство. Могилевчанина задержала группа быстрого реагирования, говорится в посте «Обратной стороны».

«В себя мужик пришёл только на следующие сутки, просил понять и простить, мол, совсем скучно было», — пишет канал.