Суд приговорил к 10 годам колонии Дениса Сальмановича, которого называют «главным визуальным редактором» роликов «Супраціва»

30 сентября Брестский областной суд назначил 10 лет колонии усиленного режима и 6 400 рублей штрафа Денису Сальмановичу, которого называют «главным визуальным редактором» роликов «Супраціва», сообщает «Белсат».

По информации правозащитного центра «Вясна», Сальмановича обвинили по пяти статьям УК:

создание террористической организации или участие в ней (часть 2 статьи 290-4);

создание экстремистского формирования или участие в нем (часть 3 статьи 361-1);

грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130);

призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361).

В июне 2022 года КГБ внес Сальмановича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Силовики задержали его за «пособничество в терроризме и участие в террористической организации» в декабре 2021 года.

В "покаянном" видео, опубликованном провластным телеграм-каналом «Граф Мураўеў-Вiленскi», Сальманович сказал, что задержан из-за того, что «состоял в деструктивных телеграм-каналах», «сотрудничал с "Буслы ляцяць"» и участвовал в акциях протеста в 2020 году.

В телеграм-канале его называют человеком, который создавал «весь визуал», «саму идею, концепцию, продумывал логотипы и символы, разрабатывал теорию, стратегию и тактику» и «лично озвучивал почти все террористические видео».

30 ноября Верховный суд признал террористической организацией объединение «Супраціў», в который входят группы «Кибер-Партизаны», «Дружины Народной Самообороны» и «Буслы ляцяць».

В объединение «Супраціў» входят группы «Буслы ляцяць», «Кибер-Партизаны» и «Дружины Народной Самообороны».

«Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — писала Генпрокуратура.

По версии ведомства, в телеграм-каналах и чатах объединения «публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации».