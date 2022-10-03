«Сводки Центра» опубликовали видео с задержанным, который «в знак капитуляции» стер бело‑красно‑белый флаг с картины

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с задержанным минчанином, который «в знак капитуляции» заменил на своей картине бело-красно-белый флаг на белый.

В видео канала задержанный рассказывает, что работает ведущим инженером по защите информации в компании Parimatch. По его словам, в 2020 году он участвовал в акциях протеста, а также администрировал дворовой чат, в котором «писал оскорбительные вещи в адрес действующей власти и государственных служащих». Авторы канала уточняют, что речь идет об одном из дворовых чатов Октябрьского района Минска.

«В итоге, в знак капитуляции, решил исправить свой бчб-шный флаг на белый. И не только на картине», — пишут «Сводки Центра».

К посту канала прикреплено видео, на котором задержанный зубочисткой стирает бело-красно-белый флаг на одной из картин, после чего он становится просто белым.

Это не первый случай, когда задержанных заставляют зарисовывать бело-красно-белые флаги на картинах. В конце июля другой провластный телеграм-канал опубликовал видео с художницей, которая тоже перерисовала свою картину с таким флагом.