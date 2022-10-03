Суд в Минске приговорил программиста к 8 годам колонии за создание приложения BelScan и участие в акциях протеста

Минский городской суд приговорил программиста Артема Мазаника к 8 годам колонии в условиях усиленного режима за создание мобильного приложения BelScan и участие в акциях протеста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Мазанику вменили грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконное распространение персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), призывы к действиям, направленным на вред нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и пособничество в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК).

Как уточняет центр, Мазаника задержали 12 января 2022 года. В конце июля КГБ внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности.

BelScan — приложение для сканирования штрихкодов продуктов. Его создатели указывают, что с помощью приложения можно выявить товары, компании-производители которых принадлежат околовластным бизнесменам, и таким образом «уменьшить финансирование пыток и нарушений прав человека». Также разработчики Belscan указали, что с помощью приложения можно «быстро проверить человека на наличие его в списках сотрудников МВД, ОМОН, нечестных чиновников, журналистов и предпринимателей».