Против экс-доцентки МГЛУ Натальи Дулиной возбудили уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ролике, который опубликовала пресс-служба, Дулина говорит, что ее задержали за интервью «Еврорадио» и за участие в протестах.

О четвертом за год задержании Дулиной провластные каналы писали днем 3 октября. В июне ее арестовывали на 15 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.