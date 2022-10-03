МВД внесло в список «экстремистов» Дмитрия Дудойтя, покончившего с собой после приговора за оскорбление милиционера

МВД внесло в список «экстремистов» жителя Сморгони Дмитрия Дудойтя, покончившего с собой в январе этого года после того, как его приговорили к 2 годам химии за комментарии под фото начальника Ганцевичского РОВД.

Помимо Дудойтя, ведомство внесло в список «экстремистов» еще 66 человек. Среди них 65-летняя Елена Гнаук, осужденная на 3,5 года колонии по обвинению в клевете в отношении Лукашенко (статья 367) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), а также айтишник и создатель приложения BelScan Артем Мазаник, приговоренный к 8 годам колонии.

43-летний Дмитрий Дудойть погиб 5 января в Могилеве. По информации правозащитников «Вясны», он разбился насмерть, спрыгнув с моста. За неделю до этого Дудойтя осудили на 2 года химии за оскорбление предствителя власти (статья 369 УК) из-за комментария под фото начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова, в котором он назвал силовика «скотиной лысой» и «х… конченым».

МВД днем внесло изменения в «список экстремистов» — сейчас там отмечено, что Дмитрий Дудойть «умер», хотя до этого он значился как «отбывает наказание».

Обновлено в 13.30. Добавлены изменения в «списке экстремистов» МВД.