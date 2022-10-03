Силовики задержали бывшую преподавательницу МГЛУ Наталью Дулину. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра».

В «покаянном» видео Дулина говорит, что ее задержали за интервью «экстремистскому формированию» и за участие в протестах.

Авторы канала обвиняют ее в «содействии экстремистской деятельности, перекрытии дорог» и регистрации в чат-боте плана «Перамога».

Это четвертое задержание преподавательницы за год. В июне ее арестовывали на 15 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.