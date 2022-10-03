Погранкомитет: на границе возле польского заграждения обнаружен труп мужчины «неславянской внешности»

Беларуские пограничники обнаружили на границе с Польшей труп мужчины «неславянской внешности», сообщает Государственный пограничный комитет в своем телеграм-канале.

В своем пресс-релизе ведомство называет умершего «беженцем». По сообщению ГПК, тело пограничники обнаружили 2 октября неподалеку от калитки в польском заграждении. На трупе не было верхней одежды, а неподалеку от него лежали личные вещи.

Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали следственно-оперативную группу, пишет пресс-служба.

Еще одного человека без сознания беларуские пограничники обнаружили на литовской границе 1 октября, но стало об этом известно только сегодня. Мужчину, предположительно гражданина Непала, передали медикам с переохлаждением, обморожением голеностопных суставов и ушибленными ранами, сообщает пресс-служба Погранкомитета. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильно тяжелое.

Обновлено в 13:20. Добавлена информация про еще одного найденного на границе человека.