Осужденного на 13 лет и 1 месяц колонии журналиста Дениса Ивашина поместили в карцер, пишет телеграм-канал «Дзяніс Івашын».

В карцер его перевели 1 октября, уточняют авторы канала. Такое решение администрация тюрьмы приняла из-за нарушения журналистом правил внутреннего распорядка, пишут они.

«За чарговае нібы "парушэнне правілаў унутранага распарадку" Дзяніса ў мінулую суботу (нават не сталі чакаць панядзелка, і мы здагадваемся, чаму!) змясцілі ў дадатковую катавальню, якую называюць "карцарам"», — говорится в телеграм-канале.

14 сентября суд в Гродно приговорил Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования