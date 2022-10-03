Бывшего вратаря национальной сборной по футболу Василия Хомутовского арестовали на 13 суток

Бывшего вратаря национальной сборной по футболу и тренера Василия Хомутовского арестовали на 13 суток, сообщает «Трибуна».

Арестовали спортсмена за «пересылку материалов из телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским», пишет «Трибуна».

Тренера задержали 30 сентября. Как утверждали авторы провластного телеграм-канала, Хомутовского задержали, когда он вернулся в Беларусь «за качественными медуслугами».

«Теперь мяч на стороне правосудия, наш ход — задержание и уголовное дело», — писал канал.

В ролике, опубликованном на канале, Хомутовский рассказывал, что он задержан за то, что «выходил на акции протеста, ходили по проезжей части».

«Сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси. Не имел никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может для него плохо кончиться, все было спокойно. Вскоре он должен был присоединиться к работе у нас в клубе», — объяснил тренер украинского клуба «Львов» Олег Дулуб «Нашай Ніве».