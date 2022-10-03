Министерство здравоохранения возобновило действие лицензии медицинских центров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс»

Коллегия Минздрава возобновила действие лицензии медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс» и приостановила действие лицензии стоматологической клиники «Элитон плюс», сообщает пресс-служба ведомства.

Лечебно-контрольный совет Минздрава пришел к выводу, что все выявленные ранее нарушения в «Нордин» и «Три Дантиста Плюс» устранены.

Как пишет пресс-служба министерства, причиной приостановки лицензии на меддеятельность в «Элитон плюс» стали «грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и лицензировании».

Среди них — отсутствие договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, отсутствие медицинской документации и непредставление в Минздрав документов о назначении на должности медицинских работников.

15 августа министерство здравоохранения приостановило деятельность медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс». Среди причин приостановки деятельности «Нордин» Минздрав указал в том числе «осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии», «множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств» и «нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения».