Бывшего сотрудника ОНТ Дмитрия Семченко арестовали на 13 суток

Бывшего сотрудника государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко арестовали на 13 суток, рассказали «Медиазоне» его родственники.

Суд проходил по делу о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

16 сентября суд арестовал Семченко на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), а его жену Юлию оштрафовал на 960 рублей за «репосты из "экстремистских каналов"». За что именно судили Семченко и по какой статье оштрафовали его жену — не уточнялось.

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.