Лидского таксиста осудили на 9 лет колонии за комментарии и металлические ежи в гараже

Лидского таксиста Эдварда Вильчевского осудили на 9 лет колонии усиленного режима по делам о разжигании вражды, оскорблении представителя власти, организации и подготовке к массовым беспорядкам и угрозе насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает «Вясна».

По версии следствия, 28-летний таксист с 24 августа по 7 октября 2020 публиковал в телеграме «сообщения, содержащие заинтересованность или готовность к созданию вооруженных объединений».

На суде зачитали некоторые из сообщений Вильчевского, передает «Вясна». В одном он написал «коктейль Молотова может решить много проблем».

«Никто не собирается с миром отдавать власть, это вам всем сказали прямо. Я за мир, за добро, против крови, но по эту сторону баррикад настроены очень враждебно и решительно, и какими бы мы не были мирными, рано или поздно, прожив с усатым еще год или пятилетку, вы все это поймете, но уже будет поздно», — написал он.

Кроме того, Вильчевский хранил в гараже 12 металлических ежей, которые у него конфисковали во время обыска, пишет «Вясна».