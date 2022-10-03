МВД признало «экстремистским формированием» группу в приложении Zello, которым пользуются водители
МВД признало «экстремистским формированием» группу в приложении Zello, которым пользуются водители
3 октября 2022, 16:20
 
 
 
 
 

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» группу Xinkalik в приложении Zello. Информация об этом появилась в обновленном перечне организаций, причастных к «экстремистской деятельности».

На момент написания новости в сообществе Xinkalik состоит 5 человек. МВД указывает в причастных к группе шестерых: Викторию Бакунович, Дениса Ворозова, Ольгу Терех, Владимира Явора, Екатерину Зарецкую и Вячеслава Пантюшенко.

«Zello-рация» — приложение, которое помогает водителям ориентироваться в ситуации на дорогах и возможных ЧП. Пользователи могут объединяться в группы, рассказывать о проблемах и предлагать помощь. В некоторых каналах количество участников достигает 15 тысяч человек.

     
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