МВД признало «экстремистским формированием» группу в приложении Zello, которым пользуются водители

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» группу Xinkalik в приложении Zello. Информация об этом появилась в обновленном перечне организаций, причастных к «экстремистской деятельности».

На момент написания новости в сообществе Xinkalik состоит 5 человек. МВД указывает в причастных к группе шестерых: Викторию Бакунович, Дениса Ворозова, Ольгу Терех, Владимира Явора, Екатерину Зарецкую и Вячеслава Пантюшенко.

«Zello-рация» — приложение, которое помогает водителям ориентироваться в ситуации на дорогах и возможных ЧП. Пользователи могут объединяться в группы, рассказывать о проблемах и предлагать помощь. В некоторых каналах количество участников достигает 15 тысяч человек.