МВД отчиталось о задержании 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность»

Силовики задержали 20 сотрудников компании «Белагро», сообщает пресс-служба МВД.

Как пишет ведомство, руководители и работники компании участвовали в протестах в 2020 году и взаимодействовали с «экстремистскими» ресурсами. На задержанных составили административные протоколы за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

«Также зарегистрированы материалы по признакам составов преступлений: за разжигание социальной вражды или розни; активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок; участие в деятельности экстремистского формирования», — добавляет МВД.

В пресс-релизе говорится, что директор «Белагро» Владимир Петровский причастен к даче взятки за победу в тендере, а еще один сотрудник хранил на рабочем месте марихуану.

Силовики пишут, что обнаружили в компании «немало приверженцев экстремизма» после задержания бывшего журналиста ОНТ Дмитрия Семченко, который работал в «Белагро» после увольнения с телеканала в 2020 году.

30 сентября провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщал, что четверых сотрудников компании задержали «за уголовные составы». Днем ранее в офисе «Белагро» прошел обыск: силовики пришли в офис около 9 утра, задержали руководство и проверяли телефоны у других сотрудников.

«Во время обыска в офисе фирмы обнаружено и изъято большое количество бчб-атрибутики и символики», — пишет МВД.