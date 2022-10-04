Силовики задержали тиктокера-миллионника Владислава Белоусова, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра».

В бот «Сводок центра» прислали ссылку на тикток Белоусова с акции протеста в 2020 году, пишут авторы канала. По их словам, блогер участвовал в перекрытии дорог, «нагнетал ситуацию и призывал других нарушать закон».

В «Сводках центра» опубликовали покаянное видео блогера. В нем Белоусов рассказывает, что «сбрасывал информацию в NEXTA» и опубликовал видео, где «оскорбил либо обидел сотрудников милиции».

Белоусов — игрок сборной Беларуси по хоккею на траве. Он ведет тикток-аккаунт belousov_10, насчитывающий 2,1 миллиона подписчиков.