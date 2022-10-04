В ДТП под Фаниполем перевернулся автобус международного рейса «Варшава — Минск»; пострадали 15 человек

Утром под Фаниполем рейсовый автобус «Варшава — Минск» столкнулся с погрузчиком и легковым автомобилем. Пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

По сообщению Минздрава, семь человек госпитализированы — шесть из них в тяжёлом и среднетяжелом состоянии. Восьми пациентам оказана медицинская помощь на месте.

По информации Следственного комитета, в автобусе находились два водителя и 61 пассажир — граждане Беларуси и иностранцы. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 317 УК).

Это уже второе ДТП с автобусом международного рейса «Варшава — Минск» за месяц. Первая авария произошла на территории Польши 6 сентября. Пассажирский автобус «Варшава — Минск», в котором находились 45 человек, слетел с дороги, упал в кювет и ударился в дерево. Тогда были госпитализированы 14 пассажиров.