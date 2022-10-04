Литовская полиция задержала местного юриста, который передавал пропагандистам и КГБ данные беларуских организаций в Вильнюсе

Правоохранительные органы Литвы рассказали о задержании юриста Мантаса Данелюса, который передавал данные беларуских организаций в Вильнюсе пропагандистам и КГБ, сообщает литовское издание BNS.

По информации BNS, Данелюса обвинили в шпионаже и арестовали на 2 месяца.

Представитель полиции Рамунас Матонис рассказал изданию, что досудебное расследование проводят сотрудниками бюро криминальной полиции Литвы, а возглавляет его прокуратура Вильнюсского района.

«Чтобы не навредить расследованию, мы пока не можем его комментировать», — сказал Матонис.

Как пишет «Белсат», Данелюс представлялся беларусам в Вильнюсе бизнес-коснсультантом и предлагал юридическую помощь. Он консультировал организацию «Наш дом» Ольги Карач и фонд «Дапамога» Натальи Колеговой.

Одним из подопечных юриста был бывший боец полка Калиновского Виктор Савич. Данелюс предложил ему записать видеоинтервью якобы для американского посольства, а затем переслал его пропагандистке Ксении Лебедевой.

По информации «Белсата», несколько человек, которые общались с Данелюсом, подали на него заявления в полицию. 3 октября телеканал сообщал о его задержании литовскими спецслужбами, но официальные источники подтвердили это на следующий день.