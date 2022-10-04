Мининформ отчитался об ограничении доступа к сайту marketing.by

Мининформ отчитался об ограничении доступа к сайту изданию marketing.by, сообщил телеграм-канал ведомства.

По словам Мининформа, в ходе мониторинга соблюдения требования Закона о СМИ на сайте «установлен факт нарушение национального законадательства», которая заключалась в размещении информации, запрещенной к распространению.

Какая именно «запрещенная к распространению информация» размещалась на сайте, не уточняется.

В результате ведомство приняло решение ограничить доступ к сайту.

Marketing.by — старейший белорусский онлайн журнал о рекламе, маркетинге, дизайне, креативе, PR, digital, сообщается на сайте проекта.