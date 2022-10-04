Суд признал около 70 посылок «экстремистскими материалами»

Суд Октябрьского района Минска признал около 70 почтовых отправлений «экстремистскими материалами», следует из обновленного списка.

В решении от 30 сентября указаны номера международных почтовых отправлений и их содержаний.

В посылках, попавшие в список «экстремистских материалов», свитшот с надписью «Кусь за Беларусь», чехлы для телефона с «изображением человека, держащего в руках отрез ткани бело-красно-белого цвета», деревянная подставка в форме замка, «содержащую изображение всадника на коне с поднятым над головой мечом» и другие.