Международная ассоциация бокса отменила запрет на участие беларуских спортсменов в международных состязаниях

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) отменил запрет на участие беларуских и российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщается на сайте ассоциации.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — пишет пресс-служба организации.

Как уточнили в ассоциации, российские и беларуские спортсмены смогут выступать под флагами своих стран, а в случае завоевания ими золотой медали прозвучат их национальные гимны.

Решение об отстранении беларуских и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях ассоциация приняла 4 марта в связи с войной в Украине.