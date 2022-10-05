Осужденного на 1,5 года колонии активиста Змитра Дашкевича поместили в ШИЗО, сообщилаа его жена Наста Дашкевич в фейсбуке.

«Зьміцер Дашкевіч пераведзены ў ПК-14, Навасады. Ужо ў ШЫЗА. Падтрымайце ў малітвах», — написала она.

14 июля Дашкевича приговорили к 1,5 году колонии по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции в августе 2020 года. Его супругу Насту признали виновной по этой же статье, но присудили 3 года домашней химии.

23 марта в квартире Дашкевичей прошел обыск. Через день суд арестовал Змитра Дашкевича на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка за участие в акции 23 августа 2020 года. В апреле жену Дашкевича Насту вызвали в Следственный комитет на допрос; ей предъявили обвинения по тому же делу.

Семья воспитывает четверых детей. Их последний сын Даниил родился месяц назад — 15 июня.