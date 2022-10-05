Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным организатором викторины «Футбольные войны»

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанным организатором викторины «Футбольные войны» Максимом Черниковым. Имя задержанного назвал правозащитный центр «Вясна».

По версии «Сводок Центра», задержанный награждал участников викторины медалями и кубками «с бчб-пагонями», а также «распространял запрещенные материалы» и «держал связь с экстремистскими формированиями через телеграм-бот».

Какое именно правонарушение вменяется в вину задержанному — не уточняется.

В видео канала Черников на камеру рассказывает, что был подписан на «экстремистские каналы» и распространял их информацию, а затем добавляет, что в качестве приза он вручал победителям викторины кубки и медали с гербом «Погоня».