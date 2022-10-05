«Вясна»: против певицы Мерием Герасименко возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против певицы Мерием Герасименко, задержанной в начале августа в Минске после исполнения песни украинской группы «Океан Ельзи», возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, сейчас Герасименко находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского.

27 сентября провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с певицей. На записи она говорила, что в августе 2020 года «была на одном из протестных маршей, стояла вдоль дороги».

3 августа певица выступала рядом с минским баром «Банки-Бутылки». Одной из песен, которую она спела, была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи». На следующий день провластный телеграм-канал «ЖС. Premium» опубликовал кадры с выступления певицы. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь».

Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».

В августе суд арестовывал певицу как минимум дважды — 6 августа стало известно, что суд арестовал певицу на 15 суток, столько же ей назначили 10 августа.