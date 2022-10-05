Журналиста Дмитрия Лукшу будут судить по статьям о дискредитации Беларуси и участии в протестах

Генеральная прокуратура передала в суд дело внештатного корреспондента казахстанского телеканала «Хабар 24» Дмитрия Лукши. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Его обвиняют в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

Кроме Лукши по делу проходят еще четыре человека, в том числе супруга журналиста Полина Половинко и его оператор. Оператору и Половинко инкриминируют пособничество в дискредитации Беларуси (часть 6 статьи 16 и статья 369-1 УК), последнюю обвиняют и в нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

Другим фигурантам дела инкриминируют нарушение общественного порядка (статья 342 УК), разжигание социальной вражды (статья 130 УК) и призывы к действиям, направленным на вред нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Согласно материалам дела, Лукша создал для иностранного канала сюжеты, которые содержали «заведомо ложную информацию». Пресс-служба прокуратуры пишет, что в одном из них жена журналиста скрыла свое лицо и представилась гражданкой Сирии, проживающей в «стихийном лагере» в Беларуси. Следствие считает, что так она озвучила заранее заготовленный текст о несоблюдении прав мигрантов, дефиците воды и пищи.

Кроме того, утверждает прокуратура, в другом сюжете Лукша показал кадры с недостатком товаров и иностранной валюты, утверждая при этом, что они сняты в Беларуси.

Пресс-служба пишет, что журналист с супругой в 2020 году участвовали в протестах. При этом в инстаграме Половинко размещала сообщения, в которых она негативно высказывалась о беларуских силовиках и призывала рабочих к забастовке, утверждает следствие.

Самого Лукшу беларуские силовики задержали 11 марта. По информации правозащитников, причиной для задержания стал его «последний сюжет» на казахстанском канале. В интернет-кэше сохранился материал от 6 марта, который сделал журналист: в нем описывается роль Беларуси в войне против Украины.

Ранее Лукша работал в «Белтелерадиокомпании», вел программу «Зона Х».