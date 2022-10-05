Sputnik: дело против журналиста Геннадия Можейко передали в суд

Уголовное дело против журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко поступило в суд, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на Минский городской суд.

Корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября 2021 года, после чего предъявили обвинение по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Спустя несколько дней после задержания Можейко «Комсомольская правда» закрыла представительство в Беларуси.