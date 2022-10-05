Минчанина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в призывах создавать пробки на дорогах

Брестский областной суд приговорил 55-летнего минчанина к 4 годам колонии по делам о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь об Александре Колпаке, пишет правозащитный центр «Вясна». Согласно материалам дела, 55-летний минчанин с 8 августа по 28 сентября 2020 года в телеграм-чате призывал водителей «создавать пробки на дорогах, саботировать выход на работу и протестовать».

Он же в сентябре 2020 писал негативные комментарии о сотрудниках ОВД, госслужащих и представителей власти, утверждает прокуратура.

Обновлено в 17:09. Добавлена информация об имени осужденного.