Минский областной суд назначил от 4 до 14 лет колонии обвиняемым по «делу Белапан»

Минский областной суд назначил от 4 до 14 лет колонии фигурантам «дела Белапан», сообщает ATN_NEWS.

Суд приговорил главного редактора «Белапан» Ирину Левшину к 4 годам колонии, директора издания в 2018-2021 годах Дмитрия Новожилова — к 6 годам колонии, замдиректора в 2014-2018 годах Андрея Александрова — к 14 годам колонии и его жену Ирину Злобину — к 9 годам колонии.

Александрова и Злобину обвинили в «подготовке с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого (часть 2 статьи 342 УК), а также в измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Помимо этого, Александрова, Новожилова и Левшину обвинили в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). По версии обвинения, «группа граждан в 2020-2021 годах осуществляла экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО "БЕЛАПАН" материалов с признаками экстремизма».

Дмитрию Новожилову и Андрею Александрову инкриминировали уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

В ноябре 2021 года КГБ признал «Белапан» «экстремистским формированием».

Александрова и Злобину задержали 12 января 2021 года как подозреваемых по делу о финансировании протестов (часть 2 статьи 342 УК) из-за рубежа при участии фонда BY_Help. 18 августа задержали главного редактора «Белапана» Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова и бухгалтера Екатерину Боеву. 27 августа СК сообщил, что против Левшиной, Новожилова, и Александрова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК). Боева вышла на свободу после 10 суток задержания.

Исправлено 14:00. Изначально в новости говорилось, что фигурантам присудили от 5 до 14 лет колонии.