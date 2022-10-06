Минские власти отменяют договор пользования Красным костелом с общиной верующих

Римско-католический приход святого Симона и святой Елены получил от предприятия «Мінская спадчына» уведомление о расторжении договора безвозмедного пользования Красным костелом, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

По информации канала, от прихода требуют забрать имущество из храма в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь Беларуского католического костела Юрий Санько рассказал изданию «Радыё Свабода», что парафия готовит ответ на уведомление и надеется на продолжение сотрудничества с «Мінскай спадчынай». В комментарии «Позірку» он добавил, что костел закрывается «на ремонт и реконструкцию».

Обновлено 12:55. Добавлен комментарий Юрия Санько «Позірку».