«Наша Ніва»: силовики задержали трансплантолога из РНПЦ детской онкологии и гематологии

В Боровлянах силовики задержали трансплантолога Алексея Алексейчика, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на коллег врача.

Алексейчика вывели из РНПЦ детской онкологии и гематологии на глазах у коллег, пациентов и их родителей, пишет издание.

По словам его коллег, весной 2022 года силовики получили доступ ко внутреннему чату сотрудников РНПЦ, где обсуждали «политическую ситуацию в Беларуси, работу независимого профсоюза "Панацея" и так далее». Издание предполагает, что задержание трансплантолога связано с этим чатом.

7 июля силовики задержали детского онколога-гематолога Юлию Жаренкову и заведующего лабораторией генетических биотехнологий Александра Мелешко. Жаранкову отпустили на следующий день, а Мелешко поместили в ИВС на Окрестина. В сентябре его приговорили к 3 годам домашней химии.

