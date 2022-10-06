Belarus Fashion Week отменили за день до открытия; до этого пропаганда предлагала «ударить по моде»

Организаторы Belarus Fashion Week объявили об отмене ежегодного мероприятия «по техническим причинам». Пост об этом появился на их странице «Вконтакте».

«Мы приложили максимум усилий, чтобы решить возникшие вопросы, но к сожалению не смогли повлиять на ситуацию», — говорится в публикации.

Статья о Беларуской неделе моды вышла в государственной газете «СБ. Беларусь сегодня» 5 октября. В ней сотрудник издания Роман Рудь высказался о дизайнерах, которые «пикетировали на ступеньках Дома моделей, выстраивались в цепи вдоль проспекта, скандировали лозунги, размахивали плакатиками и бчб-флагами».

По его словам, организовывать Belarus Fashion Week стоит Национальной школе красоты.

«Юному дизайнеру почти некуда податься, кроме как на подиум этого шоу, которое в один несчастливый момент снова может перекраситься в бело-красно-белые цвета», — написал он.

В тот же день в провластном телеграм-канале «ЖС Premium» появилось сообщение с предложением «ударить по моде». Авторы текста писали, что «представители беларуской моды» Янина Гончарова, Ивана Айплатова, Леора Гофман и Ксения Романова в 2020 году «выстраивались возле Центра моды на проспекте Победителей и орали: "Мода за свободу!"».

Беларуская неделя моды — международное мероприятие для показа дизайнерских коллекций одежды. Оно проводится с 2011 года, а в этот раз должно было состояться в киностудии «Беларусьфильма» с 7 по 9 октября.